Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике западных союзников Киева, не предоставивших до сих пор достаточное число дальнобойных артиллерийских систем.

В своем аккаунте в соцсетях украинский лидер напомнил, что ВСУ уже довольно продолжительное время испытывают снарядный голод. Что не может не отражаться на ситуацию на поле боя.

«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — заявил Зеленский.

Напомним, на минувшей неделе депутаты бундестага Германии в очередной раз отклонили инициативу поставок киевскому режиму крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Как пояснял не раз Олаф Шольц, отправка Украине указанных типов вооружений в обязательном порядке предполагает присутствия рядом с пусковыми установками военнослужащих бундесвера, а значит их прямое нахождение на Украине, чего допустить невозможно.