«Большой сюрприз»: что значит находка бактерий размером с полмиллиметра для нашего тела

Немецкие микробиологи обнаружили следы ДНК гигантских бактерий рода Epulopiscium в тысячах образцов человеческого микробиома из разных стран. Как отмечается, эти бактерии вырастают до 0,6 мм — в сотни раз крупнее обычных. Если находку подтвердит микроскоп, окажется, что в теле человека живут одни из самых крупных бактерий на Земле. Работа размещена на сервере biorxiv.org.

Epulopiscium описали в 1985 году по пробам из рыб-хирургов Красного моря, а вид E. fishelsoni назвали в честь израильского зоолога Льва Фишельсона. Из-за размеров бактерию сначала приняли за простейшее, и только в 1993 году анализ рРНК показал, что это бактерия. Размножается она необычно: внутри материнской клетки вырастают дочерние, после чего оболочка лопается. В одной крупной клетке хранятся десятки тысяч копий генома.

Обычная бактерия имеет длину около 2 микрометров, гигантскими считают бактерии крупнее 10 микрометров. Epulopiscium достигают 600 микрометров, то есть больше половины миллиметра. Классическое место их обитания — кишечник рыб-хирургов, где они меняют кислотность среды и активность пищеварительных ферментов.

Дэнни Ионеску из Технического университета Берлина заметил родственные последовательности ДНК у других видов рыб и вместе с коллегами проанализировал данные более чем 600 тысяч микробиомов животных из более чем 80 стран. Нашлись десятки тысяч положительных проб у самых разных животных, от моллюсков до хорьков. Следы Epulopiscium обнаружились и в тысячах человеческих микробиомов — чаще всего у детей первого года жизни, а также у людей с воспалительными болезнями кишечника и колоректальным раком. По мнению Ионеску, бактерии не вызывают болезнь, а пользуются нарушенным балансом микробиома, и могут служить ранним маркером неблагополучия в кишечнике еще до появления симптомов.

Биолог Никола Сегата из Университета Тренто считает, что гигантские бактерии в кишечнике человека стали бы большим сюрпризом: поиск по ДНК может найти другую бактерию со сходными генами, вовсе не обязательно гигантскую. Ионеску возражает, что даже в этом случае хозяин генов, скорее всего, близкий родственник Epulopiscium с похожим строением. Решающим доказательством станет сама бактерия под микроскопом.