Употребление пребиотических пищевых волокон может уменьшать боль при остеоартрите коленных суставов. К такому выводу пришли исследователи Ноттингемского университета после клинического испытания с участием 117 человек; результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте взрослых пациентов случайным образом разделили на четыре группы: первая ежедневно принимала по 20 граммов инулина, вторая выполняла лечебные упражнения с дистанционной поддержкой, третья совмещала инулин с упражнениями, четвертая получала плацебо. Наблюдение длилось шесть недель. Оба подхода по отдельности уменьшали боль, но с разными эффектами. У принимавших инулин выросла сила кистевого хвата и снизилась чувствительность к болевым воздействиям; в группе упражнений таких изменений не было, зато улучшились отдельные показатели подвижности. Дополнительного усиления обезболивающего эффекта при сочетании инулина с упражнениями не обнаружили, хотя испытание не было рассчитано на надежное выявление такого взаимодействия. Инулин не расщепляется ферментами тонкого кишечника, а в толстой кишке становится питательной средой для бактерий, которые вырабатывают бутират и повышают уровень глюкагоноподобного пептида-1. Более высокие показатели этого гормона сопровождались большей силой хвата, однако связь пока не доказана.

Прием клетчатки оказался проще для соблюдения: среди принимавших только инулин досрочно выбыли 3,6%, в группе лечебной физкультуры — 21%. Авторы подчеркивают: это не значит, что инулин эффективнее упражнений или заменяет их.

Первый автор Афродити Кураки считает, что воздействие на микрофлору может стать дополнительным направлением помощи при болезнях суставов; профессор Ана Вальдес обратила внимание на связь гормона с силой мышц, а представитель «Артрита Великобритании» Люси Дональдсон отметила перспективность изучения питания. Специалисты напоминают о сбалансированном рационе и регулярной активности. Из-за небольшой выборки и короткого срока наблюдения инулин пока рассматривается как потенциальное дополнение, а не как доказанное лечение.