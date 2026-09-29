На Чукотке нашли ранее неизвестные петроглифы

Ученые обнаружили на Чукотке 31 ранее неизвестный петроглиф

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Российские ученые нашли на памятнике Пегтымель на Чукотке сразу 31 ранее неизвестный петроглиф. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, общее число наскальных рисунков Пегтымеля выросло с 213 в 1986 году до 691 в 2026-м. За последние четыре сезона полевых работ выявлено почти 100 новых петроглифов. Их изучение позволяет говорить о том, что фактически все скальные обрывы в изученном регионе содержат как минимум один рисунок.

Сейчас под охраной находятся отдельные памятники, тогда как территория между ними, где могут скрываться неизученные объекты, не защищена на правовом уровне. Свойский призвал взять под охрану и музеефицировать гораздо большие регионы Пегтымеля.

Начальник экспедиции Елена Леванова добавила: найденные в 2026 году петроглифы сильно отличаются по стилю и проработке от ранее обнаруженных в других частях памятника. Ученые предполагают, что эти изображения могут быть копиями более детальных рисунков из давно открытых частей, которые древние жители Чукотки пытались повторить спустя поколения.

Таким образом, открытие не только расширяет границы памятника, но и дает представление о том, как передавались традиции наскального искусства.

Ранее на дне Онежского озера обнаружили петроглифы возрастом 7000 лет.

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