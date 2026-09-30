Под Татарстаном нашли поселение возрастом 900 лет

В Татарстане обнаружили средневековое поселение XI–XII веков

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В Актанышском районе Татарстана археологи обнаружили средневековое поселение XI–XII веков. Об этом сообщает Комитет республики по охране объектов культурного наследия.

Селище находится в 940 метрах от деревни Буаз-Куль, на левом берегу реки Белая. Его площадь — около 0,7 гектара. Несмотря на то, что земля веками распахивалась, а в XX веке была перерезана мелиоративной канавой, археологам удалось найти непотревоженный культурный слой.

При раскопках обнаружили фрагменты средневековой керамики ручной лепки, украшения и детали костюма из цветного металла, бытовые предметы и орудия труда из черного металла, боевые топоры и наконечники стрел. Особое внимание привлекло изящное серебряное височное украшение с позолотой, бронзовые поясные накладки и перстни, созданные мастерами родановской культуры с Приуралья.

Поселению дали название «Баскуль III». Ранее в окрестностях реки Белой уже были выявлены два других объекта — «Баскуль I» и «Баскуль II». Так что эта находка продолжает серию открытий в регионе.

Ранее стало известно, что на Чукотке нашли ранее неизвестные петроглифы.

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