«Он питается водородом»: кто живет в подледном океане спутника Сатурна?

Немецкие исследователи из Свободного университета Берлина вместе с международным коллективом планетологов получили дополнительные свидетельства того, что на Энцеладе — спутнике Сатурна — могут существовать условия для жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances .

Энцелад давно привлекает внимание специалистов: под его ледяной корой скрывается обширный океан жидкой воды. С южного полюса спутника в космос бьют мощные гейзеры, прорывающиеся сквозь трещины в ледяном панцире.

В ходе эксперимента ученые создали в лаборатории геохимическую модель, максимально приближенную к среде океана Энцелада. Для нее характерны практически полное отсутствие свободного кислорода, крайне высокая щелочность и наличие растворенных минералов.

В агрессивную среду исследователи поместили земной микроорганизм Methanothermococcus okinawensis, который в естественных условиях обитает вблизи глубоководных гидротермальных источников. Эта архея получает энергию за счет водорода и углекислого газа, выделяя в качестве побочного продукта метан. Оказалось, что бактерия смогла адаптироваться к щелочной среде с дефицитом углекислого газа и продолжила активный рост, потребляя водород, образующийся при взаимодействии воды с горными породами.

В ходе эксперимента было доказано, что древнейшие метаболические системы, существующие на Земле, вполне способны функционировать в подледных водах этого гиганта. Хотя ученые пока не заявляют о наличии обитателей на луне Сатурна, новая серия исследований указывает на высокую вероятность обнаружить биологическую активность в ходе будущих миссий.

Ранее сообщалось о том, что жители России смогут наблюдать Урожайную Луну в ночь на воскресенье.