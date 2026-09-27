«Слоны узнают себя в зеркале». Что известно о самосознании гигантов?

Биолог Сафонов: слоны обладают высоким самосознанием

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Слоны могут узнавать собственное отражение в зеркале. Об этом РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

«Интересно то, что слоны могут узнавать себя в зеркале, а самоузнаваемость является признаком высокого самосознания», — отметил специалист.

По словам Сафонова, эти животные также демонстрируют развитую эмпатию.

«Конечно, они проявляют эмпатию, они заботливые, они помогают своим сородичам. Они даже могут помнить умерших своих сородичей, могут утешать живых», — подчеркнул биолог.

Сафонов уточнил, что в дикой природе слоны обитают в Африке и в Азии.

Ранее сообщалось о том, что африканские слоны используют не менее 35 растений как лекарства.

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