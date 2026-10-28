Почему в зеркале мерещатся призраки: ученые провели эксперимент с 30 добровольцами

Американские психологи выяснили, почему люди иногда видят в зеркале призраков, умерших родственников и другие необычные образы. Исследование провели специалисты Университета Западной Джорджии под руководством профессора психологии Кристины Симмондс-Мур, в нем участвовали 30 человек, ранее сообщавших о подобных переживаниях.

Сначала добровольцы 15 минут вспоминали умершего близкого, а затем 45 минут смотрели на свое отражение в слабо освещенной комнате. Если человеку казалось, что рядом кто-то есть, или появлялся яркий образ, он нажимал кнопку, фиксируя момент. Одновременно ученые следили за пульсом и измеряли геомагнитные и электромагнитные колебания, а после сеанса участники заполняли анкеты, оценивая яркость и реалистичность увиденного.

Такая практика называется психомантеумом — способом, который в парапсихологии и спиритуализме связывают с попытками увидеть умерших через зеркало. Название происходит от греческих слов psyche («душа») и manteion («оракул» или «место прорицания»), результаты опубликованы в Journal of Anomalous Experience and Cognition.

Половина добровольцев обладала синестезией — особенностью восприятия, при которой раздражение одного органа чувств вызывает ощущения, связанные с другим. Однако синестеты не отличались от остальных по интенсивности, яркости и ощущению реальности образов, хотя исследователи предполагали обратное. Более насыщенные визуальные картины чаще возникали у творческих людей. Геомагнитные и электромагнитные колебания были связаны с реалистичностью образов только у участников с синестезией. Ученые подчеркивают, что работа носила разведочный характер и указывает на влияние нескольких факторов: индивидуальных особенностей, личного опыта и условий среды. По выводу психологов, появление «призрака» в зеркале объясняется работой мозга, который при недостатке зрительной информации достраивает картину, а содержание образов зависит от сознательных и подсознательных переживаний. В других экспериментах участники сообщали об искаженных лицах, черепах, животных, монстроподобных существах и умерших родственниках.