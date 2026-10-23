Базовый минимум для здоровья: врач назвала список ежегодных анализов для каждого

Ежегодная профилактическая диагностика — это простой и надежный способ заметить сбои в работе организма еще до появления первых симптомов. Заведующая профпатологическим отделением филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России Ирина Голубкова в беседе с aif.ru составила базовый чек-лист медицинских анализов, которые необходимо сдавать каждому взрослому человеку раз в год.

Регулярное медицинское обследование помогает вовремя обнаружить скрытые воспаления, нарушения обмена веществ и риски развития сердечно-сосудистых патологий. Эксперт отмечает, что весь спектр профилактических исследований можно разделить на три основные категории: базовый комплекс для всех, возрастные тесты и гендерные онкоскрининги.

В обязательный ежегодный минимум вне зависимости от возраста и самочувствия входят:

Общий анализ крови — базовый маркер, помогающий исключить анемию, выявить скрытые воспалительные процессы и оценить общее состояние иммунной системы.

Общий анализ мочи — ключевой показатель работы почек и мочевыделительной системы, показывающий наличие инфекций, белка или сахара.

Биохимия крови (глюкоза и липидный профиль) — уровень глюкозы натощак позволяет оценить риск развития сахарного диабета, а показатели общего холестерина помогают спрогнозировать угрозу атеросклероза и инфарктов.

С возрастом этот список расширяется. Так, людям старше 40 лет медики настоятельно рекомендуют ежегодно сдавать анализ кала на скрытую кровь для ранней диагностики патологий кишечника.

Также существуют специальные тесты с учетом пола:

Для женщин обязательным является ежегодный визит к гинекологу со сдачей мазка на цитологию (ПАП-теста), который позволяет зафиксировать предраковые изменения шейки матки на самой ранней стадии.

Для мужчин с 45 лет в регулярный чекап добавляется анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) для своевременного обнаружения рисков рака простаты.

Специалисты напоминают, что эти исследования создают лишь базовый каркас. Если в ходе первичной диагностики врач увидит отклонения от нормы, он направит пациента на дополнительные обследования и консультации узких специалистов. Регулярная проверка здоровья — это не формальная процедура, а главная инвестиция в собственное долголетие.