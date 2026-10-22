В ночь на 22 октября подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Тульской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате массированной атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы повреждения частных жилых домов в Туле и Заокском районе. Ранее мэр столицы Сергей Собянин также заявил о перехвате 73 дронов, летевших в сторону Москвы, доведших общее число сбитых за ночь аппаратов на подлете к столице до 163 единиц. Об этом сообщает Интерфакс.