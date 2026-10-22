Атака БПЛА на Тульскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

Общество

В ночь на 22 октября подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Тульской области. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, в результате массированной атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы повреждения частных жилых домов в Туле и Заокском районе. Ранее мэр столицы Сергей Собянин также заявил о перехвате 73 дронов, летевших в сторону Москвы, доведших общее число сбитых за ночь аппаратов на подлете к столице до 163 единиц. Об этом сообщает Интерфакс.

Детали отражения атаки БПЛА в регионе

  • Масштаб отраженной атаки: силы ПВО уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов над Тульской областью за ночь.
  • Последствия на земле:
    • Пострадавших и погибших среди населения нет;
    • Зафиксированы разрушения и повреждения частных домовладений в Туле и Заокском районе.
  • Контекст работы ПВО в соседних регионах: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации 163 БПЛА на подлете к столичному региону, включая 73 дрона за последнюю волну.

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