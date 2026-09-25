Необычный клинок нашли в древнем погребении в Якутии

В Якутии, в окрестностях села Кыйы Таттинского улуса, обнаружили погребальный памятник, предварительно датируемый XV–XVII веком. Об этом сообщает Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.

В погребении нашли мужчину. При нем захоронили лук со стрелами, клинковое оружие, нож в ножнах, кнут, седло, деревянные стремена, железный котел и погребальную пищу. Особый интерес исследователей вызвало необычное клинковое оружие. Оно отличается от традиционных якутских пальм батас и батыйа. Длина клинка превышает 40 сантиметров, ширина — чуть более 3 сантиметров. Форма указывает на приспособленность для акцентированных колющих ударов, что предполагает боевое применение. Длина рукояти — 45 сантиметров, что значительно короче, чем у традиционных пальм. Конец рукояти имеет легкое расширение и дополнительную оплетку из бересты.

Находка имеет важное значение для изучения развития клинкового вооружения у якутов. В дальнейшем совместно с кузнецами будет выполнена реконструкция найденного оружия. Так что древний воин, похороненный с почестями, спустя века помогает ученым лучше понять, как развивалось оружейное дело в регионе.

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