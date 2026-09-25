Послание из 1977 года нашли в пустыне Египта

В Египте бедуин нашел в пустыне стеклянную бутылку с запиской, которую оставил мальтиец Том Моран в мае 1977 года. Об этом сообщает Times of Malta.

Бутылку обнаружил Сулейман Зидан, исследовавший отдаленный район Вади-Джадид на западе Египта. Она лежала среди металлических ящиков и заржавевшей цистерны для воды на скалистом хребте. Внутри был листок с рукописным текстом, где значились имя, адрес на Мальте и дата — май 1977 года. Кузен Зидана Айман переслал фотографии записки в редакцию Times of Malta с просьбой помочь установить личность автора.

Хотя в записке не указан населенный пункт, в копии правительственного вестника от 22 января 1981 года нашли упоминание человека с фамилией Моран, проживавшего по такому адресу. Поиск в соцсетях позволил найти Кармен Росситер — сестру Морана. Она рассказала, что сначала подумала о розыгрыше, но сразу узнала почерк брата. Оказалось, что Тома не стало в 1998 году в возрасте 54 лет. По словам сестры, он был геофизиком в американской нефтеразведочной компании и много лет работал в Египте. Рано бросил школу, в 16 лет вступил в британскую армию, где освоил профессию, позволившую ему работать по всему миру — от Саудовской Аравии до Папуа — Новой Гвинеи. В последние годы жизни трудился в государственном управлении нефтеразведки.

Для Аймана находка оказалась примечательной не только из-за мальтийской связи, но и потому, что послание сохранилось, несмотря на время. Пустыня сберегла его нетронутым — и спустя почти полвека записка нашла адресата, пусть и не самого автора.

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