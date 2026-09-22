ИИ-гиганты теряют сотрудников: десятки специалистов ушли из-за опасений по поводу безопасности человечества

FT: Специалисты увольняются из OpenAI, Anthropic и DeepMind из-за страха

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Сотрудники ведущих мировых компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, массово сталкиваются с психологическими проблемами. Причиной становится напряжение от работы над системами, которые, по мнению специалистов, могут навредить будущему человечества. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

По данным издания, в Anthropic, OpenAI и Google DeepMind сотрудники жалуются на такие переживания. Более десятка ведущих специалистов уволились за два года из-за опасений по поводу приоритета безопасности у руководителей. Сотрудник DeepMind на условиях анонимности заявил, что работа над безопасностью ИИ кажется невыполнимой задачей и грозит выгоранием. Риски для психики он связал с невозможностью понять, как будут использоваться технологии, приведя в пример сделку Google с Пентагоном о применении ИИ в секретных военных операциях. По его словам, были увольнения и отпуска по состоянию психического здоровья.

Глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что без принятия мер ИИ может опередить способность человека контролировать системы, и выступил за замедление темпов развития. Его поддержал гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Инвестор Майкл Бьюрри раскритиковал эту позицию, предположив, что топ-менеджеры набивают цену бизнесу перед IPO.

Тревога по поводу апокалиптических сценариев усиливается. Публикации Амодеи предшествовало увольнение математика Джейкоба Коксона, который заявил, что гонка разработчиков нейросетей приближает точку невозврата, и уже в 2027 году саморазвивающиеся модели могут выйти из-под контроля.

Ранее в центре Галактики впервые обнаружили эритрулозу.

Читайте также

Мелочь из песка оказалась 3000-летним сокровищем

Мелочь из песка оказалась 3000-летним сокровищем

Чучело с барахолки за ₽5 тыс. оказалось сокровищем на ₽8 млн.

Чучело с барахолки за ₽5 тыс. оказалось сокровищем на ₽8 млн.

Убьет ли ИИ человечество к 2030 году? Футуролог усомнился в искренности IT-гигантов по ИИ

Убьет ли ИИ человечество к 2030 году? Футуролог усомнился в искренности IT-гигантов по ИИ

Конь с почестями: в Египте нашли гробницу боевого скакуна возрастом 3000 лет

Конь с почестями: в Египте нашли гробницу боевого скакуна возрастом 3000 лет

Находка в Туве озадачила археологов: привычная картина скифских ритуалов рушится

Находка в Туве озадачила археологов: привычная картина скифских ритуалов рушится

в Финляндии нашли крупнейший клад викингов

в Финляндии нашли крупнейший клад викингов

Древние экскременты с севера России переписали историю экосистем

Древние экскременты с севера России переписали историю экосистем

4 млрд лет и череда случайностей: почему жизни за пределами Земли может и не быть

4 млрд лет и череда случайностей: почему жизни за пределами Земли может и не быть

Восстание ИИ или Третья мировая: политолог раскрыл, почему человечество не сможет остановить восстание машин

Восстание ИИ или Третья мировая: политолог раскрыл, почему человечество не сможет остановить восстание машин

В Крыму нашли древних ракообразных: возможны новые виды

В Крыму нашли древних ракообразных: возможны новые виды

Язык эпохи: филолог раскрыла, как интернет меняет великий и могучий русский

Язык эпохи: филолог раскрыла, как интернет меняет великий и могучий русский

41 тысяча лет: под Воронежем нашли украшения из ракушек древних людей

41 тысяча лет: под Воронежем нашли украшения из ракушек древних людей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное