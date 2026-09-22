ИИ-гиганты теряют сотрудников: десятки специалистов ушли из-за опасений по поводу безопасности человечества

Сотрудники ведущих мировых компаний, разрабатывающих искусственный интеллект, массово сталкиваются с психологическими проблемами. Причиной становится напряжение от работы над системами, которые, по мнению специалистов, могут навредить будущему человечества. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

По данным издания, в Anthropic, OpenAI и Google DeepMind сотрудники жалуются на такие переживания. Более десятка ведущих специалистов уволились за два года из-за опасений по поводу приоритета безопасности у руководителей. Сотрудник DeepMind на условиях анонимности заявил, что работа над безопасностью ИИ кажется невыполнимой задачей и грозит выгоранием. Риски для психики он связал с невозможностью понять, как будут использоваться технологии, приведя в пример сделку Google с Пентагоном о применении ИИ в секретных военных операциях. По его словам, были увольнения и отпуска по состоянию психического здоровья.

Глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что без принятия мер ИИ может опередить способность человека контролировать системы, и выступил за замедление темпов развития. Его поддержал гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Инвестор Майкл Бьюрри раскритиковал эту позицию, предположив, что топ-менеджеры набивают цену бизнесу перед IPO.

Тревога по поводу апокалиптических сценариев усиливается. Публикации Амодеи предшествовало увольнение математика Джейкоба Коксона, который заявил, что гонка разработчиков нейросетей приближает точку невозврата, и уже в 2027 году саморазвивающиеся модели могут выйти из-под контроля.

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