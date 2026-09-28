Роботы пойдут в бой за Китай: эксперт оценил сроки внедрения боевых роботов в армию Поднебесной

Китай активно готовится к использованию боевых роботов: в стране тестируют новые модели, закупают технику и технологии, а также обучают специалистов. По данным Reuters, армия КНР планирует задействовать такие машины для разведки, патрулирования и штурма зданий. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей директор инженерного факультета Университета «Синергия» Андрей Волостнов, прежде чем отправлять гуманоидные боевые платформы в поле, Пекину предстоит решить целый комплекс технических и правовых задач.

Эксперт убежден, что планы Китая по роботизации армии вполне реалистичны, ведь развитие робототехники, включая платформы, потенциально применимые в военной сфере, идет там уже не первый год. Наиболее заметным направлением стали четвероногие роботы — так называемые роботы-собаки, первые активно демонстрируемые образцы которых появились несколько лет назад. Но о полноценном внедрении гуманоидных боевых роботов в войска в ближайшей перспективе говорить пока преждевременно. Горизонт в 5–10 лет выглядит куда более реалистичным, считает Волостнов.

По его словам, сегодня китайские инженеры заняты прежде всего созданием технологической базы и отработкой отдельных решений, которые в дальнейшем могут использоваться, например, штурмовыми подразделениями в городской застройке, внутри зданий и сложных инженерных сооружений. О реальном применении гуманоидных машин для боевых задач речи пока не идет. При этом Китай обладает серьезным преимуществом за счет масштаба собственной робототехнической индустрии: по различным оценкам, страна занимает доминирующее положение на мировом рынке гуманоидных роботов. В КНР уже сформировался широкий гражданский рынок, на котором работают такие компании, как Unitree Robotics, AgiBot и Deep Robotics. Массовое гражданское производство позволяет быстрее удешевлять технологии, совершенствовать компоненты и впоследствии адаптировать их под специализированные задачи. Однако на сегодняшний день вооруженные гуманоидные роботы пока не стали штатным элементом действующих подразделений китайской армии.

Использовать боевых роботов в армии сейчас мешает несколько проблем, связанных с энергопотреблением, автономностью и надежностью. Во-первых, современные гуманоидные платформы достаточно быстро расходуют запас энергии, а их эффективность заметно снижается в неконтролируемой среде, особенно там, где ситуация постоянно меняется и не может быть заранее описана алгоритмами. Во-вторых, серьезной проблемой остается восприятие сложной боевой обстановки и самостоятельное принятие решений: роботу необходимо не просто распознать объект, но и правильно интерпретировать происходящее, учесть контекст и минимизировать вероятность ошибки. Ввиду этих ограничений наиболее реалистичной моделью применения машин в боевых целях пока остается связка «человек-робот», при которой платформа берет на себя часть технических функций, а ключевые решения, в том числе связанные с применением оружия и подтверждением цели, принимает оператор.

Эксперт подчеркнул, что, помимо технологических ограничений, в данной сфере есть правовые и этические вопросы, которые также нуждаются в тщательной проработке. Чем выше степень автономности боевой системы, тем сложнее определить ответственность за ее действия, а также обеспечить корректное различение противника, своих военнослужащих и гражданских лиц. Поэтому развитие подобных технологий неизбежно будет идти параллельно с формированием новых нормативных и этических подходов.

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