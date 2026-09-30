Сняли скальп: на Кубани нашли черепа участников древнего конфликта

На Кубани нашли 34 черепа без челюстей — останки древних воинов

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В Краснодарском крае нашли 34 черепа без нижних челюстей — и это оказались останки участников древнего вооруженного конфликта.Об этом сообщает журнал N+1.

Находку сделали еще в 2015 году в Крымском районе, на памятнике Чекупс-2. Черепа сильно пострадали от рук людей, работавших на объекте, но антропологи все равно сумели их изучить. Большинство принадлежало взрослым мужчинам, хотя были и детские останки. На многих костях — следы предсмертных травм. У некоторых покойных, судя по всему, сняли скальп. Возможно, черепа какое-то время выставлялись на всеобщее обозрение, а потом были сброшены в хозяйственную яму.

Позже ученые провели палеогенетический анализ. Они отобрали фрагменты височных костей 16 человек и выяснили: близкими родственниками они не были. Радиоуглеродный анализ показал, что эти люди жили в I–IV веках н. э. Судя по совокупности признаков, в яме лежали члены воинского подразделения или жертвы конфликта. Скорее всего, это были представители автохтонного населения Кавказского Причерноморья эпохи Античности.

Ранее стало известно, что на Чукотке нашли ранее неизвестные петроглифы.

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