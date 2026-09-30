Нюх вместо камер. Собак научат искать китов в Арктике

Российские экологи планируют обучить собак находить китов в море с борта судна. Это позволит собрать дополнительные данные о морских млекопитающих и привлечь туристов, приезжающих в Арктику ради «танцев китов». Об этом РИА Новости сообщила руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня.

Год назад специалисты фонда обучили джек-рассел-терьера Жужу искать китов в море у берегов мурманской Териберки. Жужа стала первой в России собакой-биодетектором китов. В текущем году эксперимент решено расширить: набрать группу домашних питомцев и привить им аналогичные навыки. На начальном этапе запланированы теоретические занятия и отбор наиболее способных и мотивированных собак.

«Мы говорим “найти кита”, но глобально мы, конечно, собак учим искать не самих китов, а их продукты жизнедеятельности. За счет острого нюха собаке сделать это проще, чем человеку», — пояснила Онуфреня.

Она отметила, что продукты жизнедеятельности китов остаются на поверхности некоторое время, и собака способна их уловить. Эти отходы несут значительный объем информации, необходимой ученым.

«Анализ продуктов жизнедеятельности очень много может рассказать про китов — возраст, состояние здоровья, уровень стресса, наличие беременности и многое другое. И задача собрать как можно больше этого материала, потому что для исследователя такая находка — большая удача», — рассказала эколог, добавив, что научный мир пока накопил недостаточно знаний о китах.

По словам эколога, в Мурманской области наблюдение за китами — одно из популярных туристических направлений, туристы приезжают в регион ради знаменитых «танцев китов».

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