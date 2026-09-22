Зверь из Скандинавии: в Тверской области нашли украшение X века

Находка сделана на раскопках в Торопце, на Большом Городище. Поясная или уздечная накладка относится к X веку и выполнена в стиле Борре — он получил имя по месту в Норвегии, где обнаружили самый известный набор таких украшений. Специалисты отмечают, что зверь на накладке похож на котика, а орнамент позволяет уверенно говорить о скандинавском происхождении вещи.

Подобные изделия носили не только представители знати: их находили в богатых погребениях воинов и купцов, в том числе на Руси. Пояс с такими накладками есть и в Швеции. Археологи подчеркивают, что северный тип домостроительства, зафиксированный на Большом Городище, хорошо согласуется с такими находками. Это значит, что Торопец в X веке был не глухой провинцией, а местом, где кипела торговля и встречались культуры.

Ранее стало известно, что под Воронежем нашли более 50 украшений из ракушек возрастом 41 тыс. лет.