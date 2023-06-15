Аксенов: в крымском селе были выбиты окна в результате налета украинского беспилотника

Дрон был сбит над деревней Докучаево, она находится в Красногвардейском районе, в сорока километрах от Симферополя. Взрывчатка, которую нес БПЛА, сдетонировала, и от взрывной волны повылетали стекла в окнах жилых домов.

А всего за прошедшую ночь и сегодняшнее утро над Крымом было сбито 9 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«Шесть сбито силами ПВО, три - заглушено и посажено средствами РЭБ», - уточнил Сергей Аксенов, глава Республики Крым, в своем микроблоге.

Это далеко не первая массовая атака украинских беспилотников на Крымский полуостров. В последний раз удар такого масштаба наносился 4 июня. Тогда российским военным удалось сбить 5 дронов, и заглушить еще 4.