Отстраненный в «Металлурге» Разин может возглавить московское «Динамо»

Тренер Андрей Разин, отстраненный в «Металлурге» от работы, но не уволенный, провел первый раунд переговоров с московским «Динамо», сообщает «Сила спорта».

По данным источника, встреча произошла в одном из престижных отелей неподалеку от Петровского парка в Москве.

Генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук отверг факт переговоров и заявил, что нынешний тренер бело-голубых Леонид Тамбиева имеет серьезный кредит доверия. Тем не менее, слухи о возможной отставке Тамбиева продолжают циркулировать. Ранее сообщалось, что тренера уволят, если «Динамо» неудачно проведет матчи со СКА и ЦСКА. Бело-голубые одолели петербуржцев, но уступили армейца московским.

Турнирное положение «Динамо» остается незавидным — 12 очков в 16 матчах и девятое место, вне зоны плей-офф.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победную серию своей команды.