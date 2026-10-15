Тренер ЦСКА оценил серию команды из 11 побед

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о матче с московским «Динамо», в котором армейцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 в Континентальной хоккейной лиге.

ЦСКА продлил свою победную серию до 11 матчей и с 24 очками вышел на первое место в Западной конференции.

Никитин отметил, что команда не стремилась играть от обороны, хотя уже и проводила третий матч за неделю.

«Не заморачиваемся на эту тему. Нам вообще все равно, как мы играем и как это выглядит. Нужно уметь играть и с большим, и с маленьким счетом. Это мастерство и психология», — сказал тренер ЦСКА.

Никитин сказал, что команда не зацикливается на победной серии, но подчеркнул, что такой результат армейцы заслужили своей работой и самоотдачей.

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