Актер Смольянинов* не стал обжаловать решение суда о заочном аресте
ТАСС: Артур Смольянинов* не подавал жалобу на решение о своем заочном аресте
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Киноактер Артур Смольянинов* не опротестовал решение российского суда о своем заочном аресте. Такие данные есть в судебных материалах, с которым ознакомился ТАСС.
Ранее Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Смольянинова* по делу о создании фейков в отношении российских вооруженных сил. Он после этого так и не подал никакой апелляции на данное решение.
«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову* Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — указано в материалах.
Ему также вменяется возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Теперь, сразу после пересечения границы РФ, киноактер должен быть помещен в СИЗО сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что в реестр иноагентов был внесен писатель Александр Архангельский*. Одновременно с ним в этот список попали еще три человека.
*признан иноагентом и внесен в список физических лиц, которые выполняют функции иностранных агентов