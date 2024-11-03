Актер Смольянинов* не стал обжаловать решение суда о заочном аресте

Киноактер Артур Смольянинов* не опротестовал решение российского суда о своем заочном аресте. Такие данные есть в судебных материалах, с которым ознакомился ТАСС .

Ранее Басманный суд города Москвы вынес решение о заочном аресте Смольянинова* по делу о создании фейков в отношении российских вооруженных сил. Он после этого так и не подал никакой апелляции на данное решение.

«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову* Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — указано в материалах.

Ему также вменяется возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Теперь, сразу после пересечения границы РФ, киноактер должен быть помещен в СИЗО сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в реестр иноагентов был внесен писатель Александр Архангельский*. Одновременно с ним в этот список попали еще три человека.

*признан иноагентом и внесен в список физических лиц, которые выполняют функции иностранных агентов