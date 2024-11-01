Александра Архангельского* признали иноагентом

Минюст указал, что Архангельский* занимался тем, что выступал против специальной военной операции. Он также распространял недостоверные данные о политике органов власти РФ, а также об их решениях. Для этого он использовал площадку, которая была предоставлена иностранным агентом. Писатель также тиражировал информацию и материалы, которые создавали иноагенты.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Архангельский*, А.В. Горбачев*, А.С. Зуева*, а также А.А. Серегин*», — указали представители министерства.

В то же время из реестра была исключена организация ООО «Издательский дом «Новая глава». Такое решение было принято в связи с ее ликвидацией.

Ранее сообщалось, что журналисту Глебу Пьяных* грозит уголовное наказание за систематическое нарушение правил работы иноагента. Он выкладывает в социальных сетях материалы, при этом не маркируя их специальной плашкой.

*включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России