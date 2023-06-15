Бывший советник военного ведомства Соединенных Штатов Дуглас Макрегор считает, что ВСУ не могут похвастаться никакими успехами в результате предпринятого контрнаступления.

Экс-сотрудник Пентагона считает, что все задекларированные Киевом результаты не имеют никакой практической ценности.

«В украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться для достижения такой важной цели как, как Мелитополь», - указал он.

В то же время сами украинцы показывают освобожденные «два или три разрушенные здания», которые расположены в десятках километрах от линии обороны ВС РФ. И эти объекты преподносятся в качестве примера успехов украинских военнослужащих. Это говорит о том, что на самом деле ВСУ практически ничего не добились, хотя затратили много сил и ресурсов.