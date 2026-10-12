Атака БПЛА ВСУ на регионы России 12 октября: раненая под Курском, 23 дрона над Москвой

В ночь на 12 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Ярославской области, где из-за угрозы прорыва дрона перекрывали федеральную трассу, и в Курской области, где при ударе по административному зданию ранена женщина. На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника, работа четырех столичных аэропортов приостанавливалась. Режимы беспилотной опасности вводились в Калужской, Тульской, Брянской, и других регионах.

Курская область: раненая женщина при ударе по административному зданию

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе дрон атаковал административное здание, в результате чего ранение получила 51-летняя женщина. Режим беспилотной опасности действовал в регионе более 18 часов, авиационная опасность — почти 14 часов. Отбой обеих угроз объявлен в 4:56–4:57 12 октября.

Ярославская область: один сбитый БПЛА, перекрытие федеральной трассы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на территории региона ликвидирован один вражеский беспилотник. Жертв и пострадавших нет, непосредственная угроза снята, беспилотная опасность сохраняется. В целях безопасности перекрывалось движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение по федеральной трассе М-8 восстановлено в 0:38 12 октября. Это был первый случай действия режима беспилотной опасности в регионе за 3,5 недели.

Москва и Московская область: 23 сбитых БПЛА, ограничения в аэропортах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника на подлете к столице. Четыре московских аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — вечером 11 октября временно приостанавливали прием и выпуск самолетов. Все посадки и вылеты были отменены на короткое время, не менее 25 самолетов направлены на запасные аэродромы. Тревога была снята поздним вечером.

Калужская область: семь сбитых БПЛА, отбой опасности

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о семи сбитых беспилотниках над территориями Бабынинского округа и окраины Калуги. Режим беспилотной опасности действовал более десяти часов — с 18:38 11 октября и был отменен в 4:56 12 октября.

Тульская область: отбой беспилотной опасности

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отмене беспилотной опасности в 0:21 12 октября. Режим опасности действовал с 19:44 11 октября.

Брянская область: отбой опасности после трех суток угрозы

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отмене беспилотной опасности в 4:56 12 октября. Угроза атаки действовала в регионе почти трое суток — с 10:27 9 октября. За это время погибли два человека в Выгоничском и Жуковском районах, еще несколько местных жителей получили ранения, дроны атаковали железнодорожный мост в Выгоничском районе.

Ростовская область: атака отражена в Каменске

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью атака БПЛА отражена в Каменске. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ограничения в аэропортах

Помимо московских аэропортов, работа воздушных гаваней приостанавливалась в Костроме и Ярославле. Росавиация сняла запрет на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Туношна и Сокеркино Костромской области в 0:22 12 октября.