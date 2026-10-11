Мошенники могут использовать вашу телефонную книгу: в МВД объяснили, какие контакты лучше удалить

Телефонная книга смартфона может стать источником информации для мошенников, если злоумышленники получат доступ к устройству или учетной записи его владельца. Номера родственников, коллег и другие сохраненные сведения способны использоваться для персонализированных схем обмана. Чтобы снизить риски, в МВД России рекомендуют регулярно проверять список контактов и создавать защищенные резервные копии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

По информации МВД, адресная книга современного смартфона нередко содержит гораздо больше сведений, чем просто телефонные номера. Пользователи сохраняют имена близких, контакты коллег и другую информацию, которая помогает определить круг общения человека.

Если эти данные окажутся в распоряжении злоумышленников, они могут использовать их для фишинга и целевой социальной инженерии. Речь идет о мошеннических схемах, построенных на использовании персональной информации для установления доверия к преступнику.

Например, знание имен родственников или коллег позволяет злоумышленникам сделать обращение более убедительным. Человек может с меньшим подозрением отнестись к сообщению, в котором упоминаются знакомые ему люди.

Особенно опасной становится ситуация, когда в телефонной книге хранятся дополнительные сведения о контактах. Некоторые пользователи записывают в карточках адреса, личные подробности и другую информацию, которая не требуется для обычного общения.

В МВД рекомендуют отказаться от подобной практики. Специалисты советуют не размещать конфиденциальные данные в примечаниях к контактам, поскольку при компрометации адресной книги они также могут оказаться доступны посторонним.

Еще одна рекомендация касается регулярной проверки сохраненных номеров. Со временем в смартфоне накапливаются контакты людей, с которыми владелец давно не общается, устаревшие рабочие номера и другие ненужные записи.

В ведомстве советуют удалять такую информацию, чтобы уменьшить объем персональных данных, которые потенциально могут попасть к мошенникам.

При этом важные контакты рекомендуется сохранять в защищенной резервной копии. Такой способ позволяет иметь дополнительный экземпляр адресной книги, не полагаясь исключительно на память самого смартфона.

Резервное копирование также помогает сохранить необходимые номера при потере устройства, его поломке или необходимости переноса данных на новый телефон.

Однако сама по себе резервная копия должна быть надежно защищена от постороннего доступа. Иначе сохраненная информация может стать еще одним источником утечки персональных данных.