Фальшивые туры и поддельные сайты отелей: РСТ предупредила о новых схемах обмана

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с РИА Новости предупредил о новых схемах мошенничества, которые активизировались в преддверии новогодних праздников. По его словам, злоумышленники применяют разнообразные способы обмана, ориентированные на желающих отдохнуть россиян.

Одним из новых вариантов стало появление ботов в мессенджерах. Такие боты собирают обратную связь, например, с помощью опросов о бюджете на отдых, после чего пользователю генерируются предложения с платежными ссылками. Перейдя по ним, жертва рискует потерять деньги, не получив никакой услуги.

Кроме того, мошенники создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха и глэмпингов с заманчивыми предложениями и призывами к срочной оплате. Мохов также отметил, что в социальных сетях и мессенджерах встречаются специальные предложения, где создается иллюзия закрытого сообщества с эксклюзивными выгодными условиями. В таких группах и каналах жертвам внушают доверие и подталкивают к быстрой оплате.

Эксперт рекомендовал туристам быть внимательными, проверять репутацию продавца, не переходить по подозрительным ссылкам и не оплачивать услуги без подтверждения бронирования. По его словам, мошенники активно пользуются ажиотажем вокруг новогодних праздников, поэтому бдительность особенно важна в этот период.

Ранее сообщалось, что в российском регионе массово приостанавливают работу шахт.