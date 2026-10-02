Похититель девочки в Смоленске не смог назвать следствию настоящий мотив

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске после задержания говорил следователям, что забрал ребенка, поскольку хотел, чтобы у него была дочь. При этом в силовых структурах подчеркнули: эти слова нельзя считать установленным мотивом преступления.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, мужчина сам объяснял свой поступок желанием иметь дочь. Однако, по словам собеседника агентства, это была лишь версия самого обвиняемого, которая не подтверждалась другими данными. В его окружении, как отмечается, никто не знал о подобном желании.

История произошла в конце февраля. Утром 24 февраля девятилетняя девочка вышла из дома, чтобы выгулять тойтерьера. Около 8:00 она отправилась на прогулку, однако домой не вернулась. В городе начались масштабные поиски ребенка.

Спустя два дня, вечером 26 февраля, девочку обнаружили в квартире одного из домов Смоленска. Вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения. Позднее правоохранители задержали и его сожительницу. Обоим предъявили обвинения в похищении несовершеннолетней и отправили их под арест.

После задержания мужчина признался в том, что забрал девочку. При этом следствию не удалось установить, что именно стало причиной преступления. Сожительница обвиняемого также не рассказала о мотивах и обстоятельствах похищения.

Позже обвиняемый умер в следственном изоляторе. По данным РИА Новости, перед этим он успел признаться в похищении ребенка. При этом его слова о желании иметь дочь так и не получили подтверждения и не стали установленным мотивом преступления.

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