Огонь перекинулся с горящего особняка в центре Петербурга на соседний дом
ТАСС: в Петербурге огонь охватил соседнее с горящим особняком здание
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Пожар у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге вышел за пределы горящего особняка и перекинулся на соседнее здание. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, дым поднимается с крыши соседнего строения.
В экстренных службах подтвердили, что пламя охватило площадь около 2 тысяч квадратных метров в основном здании, после чего распространилось на прилегающее. Спасатели в данный момент проливают крышу соседнего дома. Жильцы эвакуированы, а районная администрация занимается вопросом их временного размещения.
Ранее сообщалось, что на химпредприятии в Подмосковье произошло ЧП — людей массово эвакуировали.