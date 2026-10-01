Огонь перекинулся с горящего особняка в центре Петербурга на соседний дом

Пожар у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге вышел за пределы горящего особняка и перекинулся на соседнее здание. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, дым поднимается с крыши соседнего строения.

В экстренных службах подтвердили, что пламя охватило площадь около 2 тысяч квадратных метров в основном здании, после чего распространилось на прилегающее. Спасатели в данный момент проливают крышу соседнего дома. Жильцы эвакуированы, а районная администрация занимается вопросом их временного размещения.

Ранее сообщалось, что на химпредприятии в Подмосковье произошло ЧП — людей массово эвакуировали.