Ребенок вышел выбросить мусор и оказался избит: на Сахалине начали проверку

Следственный комитет начал проверку после сообщения об избиении восьмилетнего мальчика во дворе многоэтажного дома в Южно-Сахалинске. Ребенку понадобилась медицинская помощь, а следователи сейчас пытаются установить личность напавшего мужчины.

Проверку проводит городской следственный отдел СК России по Сахалинской области после публикации информации в социальных сетях. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 26 сентября возле одного из домов на улице Ленина.

Как сообщили следователи, восьмилетний мальчик вышел во двор, чтобы вынести мусор. Там на него напал мужчина и причинил ребенку травмы. После произошедшего мальчику оказали медицинскую помощь.

Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося. В частности, следователям предстоит выяснить, что именно произошло во дворе, при каких обстоятельствах мужчина напал на ребенка и кто он.

Также специалисты устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. От этого, в том числе, будет зависеть дальнейшая правовая оценка произошедшего.

По итогам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с законодательством. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления СК России по Сахалинской области.

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