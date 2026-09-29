Медведи стали чаще попадаться людям на Камчатке: власти назвали цифры

С начала 2026 года на Камчатке специалисты получили 422 сообщения о появлении медведей в населенных пунктах. В 207 случаях животным пришлось проводить вынужденный отстрел. При этом рост числа таких случаев специалисты связывают не только с поведением медведей, но и с мерами по регулированию их численности.

Как рассказал начальник отдела федерального государственного охотничьего контроля Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Евгений Кравцов на площадке пресс-центра «ТАСС Дальний Восток», на каждое сообщение о появлении медведя специалисты реагируют оперативно.

По его словам, с начала года в регионе зарегистрировали 422 случая выхода животных к людям. По итогам реагирования в 207 случаях был произведен вынужденный отстрел медведей.

При этом далеко не каждое сообщение подтверждается. Кравцов отметил, что последние два года на Камчатке специалисты получают немало сигналов, после проверки которых присутствие медведя не подтверждается. Одной из причин этого может быть то, что жители стали внимательнее относиться к безопасности и стараются сообщать о каждом замеченном животном.

Для сравнения, в 2025 году ситуация была менее напряженной. Тогда специалисты получали примерно от 150 до 170 сообщений о конфликтах и выходах медведей. В 2026 году число вынужденных отстрелов также заметно увеличилось.

Однако напрямую связывать это с тем, что медведи стали чаще выходить к людям, специалисты не предлагают. По словам Кравцова, на рост числа отстрелов повлияли меры, которые в регионе принимают для регулирования численности медведей.

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