Роковой цех: взрыв на химзаводе в Краснозаводске мог повторить сценарий трагедии 11-летней давности

На химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске произошел взрыв и пожар, которые по предварительным данным, могли стать повтором техногенной аварии 11-летней давности на том же самом объекте. На это обратила внимание редакция MK.RU .

Пока официальные ведомства не дали точного подтверждения, источником ЧП называют цех №4. Однако, как указал «Московский комсомолец», если информация подтвердится, речь идет о мрачном рецидиве: в 2015 году в этом же помещении, где производили охотничьи патроны, прогремел взрыв. Тогда пострадали три человека — один мужчина погиб прямо на месте, а травмированная женщина позже скончалась в больнице.

При этом в СМИ рассматривается и альтернативная версия: эпицентром аварии мог стать относительно новый корпус №351А, тендер на возведение которого выставляли в 2020 году.

Спасательные службы и экстренные ведомства работают на месте. С места ЧП эвакуировали 40 человек, судьба еще четырех пока неизвестна. Подробности и причины инцидента на химзаводе выяснят после пожарно-технической экспертизы.