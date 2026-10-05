Пять шесть лет и база: военэксперт рассказал, почему у Украины нет шансов на аналог Starlink

На фоне заявлений о планах Украины создать собственную спутниковую систему связи, сопоставимую со Starlink, эксперты подчеркивают нереалистичность подобных амбиций. В интервью NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков детально разобрал технологические и временные барьеры, стоящие перед такой инициативой.

Его оценка звучит предельно жестко: даже при наличии всей необходимой технической базы на разработку аналога уйдет не менее пяти‑шести лет, а в текущих условиях эти сроки становятся недостижимыми.

Сивков опирается на исторический и современный контекст развития космических технологий: еще в советский период Украина, будучи частью общей научно‑промышленной системы, не могла бы оперативно развернуть подобную орбитальную группировку. Сегодня же отсутствие собственной полноценной базы — от ракет‑носителей до серийного производства спутников — делает задачу практически невыполнимой. В качестве контраста эксперт приводит пример России, которая длительное время вела системную работу в этом направлении и уже перешла к практическим шагам — запуску спутников «Рассвет». По словам Сивкова, разговоры о создании Украиной аналога Starlink выглядят еще менее обоснованными, чем любые заявления о разработке ядерного оружия: за ними нет ни технологической основы, ни производственных мощностей, ни временных ресурсов.

По его словам, последствия подобных заявлений носят преимущественно медийный и политический характер. С одной стороны, они формируют ожидания, которые невозможно реализовать, и могут отвлекать внимание от реальных задач, а с другой — подчеркивают разрыв между декларируемыми целями и фактическими возможностями. Для международного восприятия такие анонсы рискуют обернуться утратой доверия, если за громкими словами не последует ощутимых результатов. Кроме того, переоценка собственных сил способна привести к нерациональному распределению ограниченных ресурсов, когда усилия направляются на заведомо недостижимые проекты вместо решения насущных проблем.

В итоге вывод эксперта сводится к тому, что в обозримом будущем появление у Украины полноценной спутниковой системы связи, способной конкурировать с существующими решениями, практически исключено. Реалистичный горизонт для подобной программы — минимум пять‑шесть лет даже в идеальных условиях, а текущая ситуация не позволяет говорить о наличии этих условий. На этом фоне практические достижения в сфере спутниковых группировок остаются у тех стран, которые системно инвестировали в космическую инфраструктуру и последовательно реализовывали долгосрочные программы.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о планах создать замену системе Starlink.