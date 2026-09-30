Атака беспилотников ВСУ на регионы России 30 сентября 2026: что произошло за ночь

В ночь на 30 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Режим беспилотной опасности объявлялся в Костромской, Пензенской, Тульской и Саратовской областях, продолжал действовать в Белгородской, Воронежской и Брянской. В Самарской области повреждены частные дома, в Белгородской пострадали три человека, Росавиация вводила ограничения в аэропортах.

Белгородская область: трое пострадавших

БПЛА Украины ночью атаковали Белгородскую область. В селе Бессоновка пострадали три человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Также повреждены жилые дома, автомобили, коммерческий и социальный объекты.

Самарская область: повреждены частные дома

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в ночь на 30 сентября над территорией региона были сбиты украинские беспилотники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, но есть повреждения частных домов. На месте работают оперативные службы. Режим беспилотной опасности действовал с полуночи, отбой объявлен утром. В аэропорту Курумоч сняли временные ограничения на выпуск и отправление самолетов.

Костромская область: один сбитый БПЛА

Губернатор Сергей Ситников сообщил, что ночью 30 сентября в Костромской области силы ПВО нейтрализовали украинский беспилотный летательный аппарат. Ликвидирован один беспилотник, жертв и разрушений нет. В регионе действует беспилотная опасность, работают средства противовоздушной обороны. Росавиация временно запретила полеты в аэропорту Костромы.

Пензенская область: уничтожен БПЛА на подлете к Пензе

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что прошедшей ночью силами ПВО Минобороны России и мобильных огневых групп на подлете к городу Пензе уничтожен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают службы экстренного реагирования.

Севастополь: два сбитых БПЛА

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано два БПЛА. Пострадавших нет.

Московская область: режим беспилотной опасности

В ночь на 30 сентября в Московской области в районе полуночи режим опасности БПЛА был объявлен сразу в десятке округов, включая Истру, Коломну, Егорьевск, Одинцово (Кубинка) и Наро-Фоминск. В 00:13 беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. В аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Тульская область: режим беспилотной опасности

В ночь на 30 сентября в Тульской области объявлялся режим беспилотной опасности. Губернатор Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие.

Свердловская область: режим беспилотной опасности

Губернатор Денис Паслер объявил 30 сентября 2026 года в Свердловской области режим беспилотной опасности. Ответственные службы принимают все необходимые меры.

Другие регионы: ограничения в аэропортах

Росавиация вводила полный запрет на прием и выпуск самолетов в восьми аэропортах страны: Пензе, Саратове, Самаре, Ульяновске, Нижнекамске, Сочи, Костроме и Ярославле. В московских Домодедово и Жуковском, а также в Нижнем Новгороде действовал особый режим полетов. К утру ограничения сняты в Сочи и столичных аэропортах.