Настоящий Халк из тайги: голодный медведь рвет в клочья автомобили на Урале

Бурый медведь дважды за сутки разгромил парковку у карьера в Ивделе. Пострадали четыре машины: у одной вырвана дверь, у другой оторван капот и разбито стекло, остальным достались вмятины и оторванные зеркала. Одному автомобилю хищник вскрыл задние двери, вытащил сиденье и разорвал спинку.

Доктор биологических наук Николай Корытин из Института экологии растений и животных УрО РАН в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» предположил, что на стоянке оставалась еда. Медведь чует пищу на огромном расстоянии, и именно запах провизии, а не человека, манит его к жилью.

Голод гонит медведей к людям

Причина выхода хищников к населенным пунктам — неурожай кедровых орехов и ягод в тайге. Без запаса жира зверь не может залечь в берлогу. Такие животные становятся шатунами и при встрече с человеком нападают в большинстве случаев. Корытин ожидает роста числа шатунов к концу октября. Обычно медведи уходят в спячку с первыми морозами, но теплая осень может сдвинуть сроки.

Версию о влиянии вырубки лесов ученый считает локальной и не основной.

Как решают проблему

Корытин называет эффективной мерой отстрел опасных животных. Власти инициировали уничтожение 2000 особей: в Хакасии — 204, в Бурятии — более 330, в Красноярском крае — 729. Альтернатива — «тюрьмы» для медведей по опыту Канады и Скандинавии: отлов, временная изоляция и выпуск вдали от поселков. Тем временем нападения продолжаются: в Приморье спасли рыбака, а в Приангарье 5 октября медведи убили двух человек.