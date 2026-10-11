ВОЗ поставила точку в истории с предполагаемой чумой в России

ВОЗ опровергла слухи о чуме в России после проверки случая в Иркутской области

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/tuachanwatthana]

Всемирная организация здравоохранения не нашла никаких подтверждений вспышки чумы на территории России на фоне недавнего резонансного происшествия с лаборанткой в Иркутской области. Как сообщает агентство Reuters, международная структура изучила официальные данные российских регуляторов и пришла к выводу об отсутствии угрозы.

Ранее отечественные ведомства отчитались, что результаты анализов заболевшей сотрудницы лаборатории, а также всех граждан, с которыми она контактировала, показали отрицательные результаты на опасные патогены. У окружения пациентки за все время наблюдения не появилось никаких тревожных симптомов. В официальном заявлении ВОЗ подчеркивается, что на основе предоставленной информации организация не видит доказательств какой-либо продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим случаем.

Напомним, в начале октября в медиапространстве появились сообщения о якобы гибели сотрудницы противочумного института в городе Шелехов из-за легочной формы инфекции. Пациентку экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти ее не удалось. Позднее в Роспотребнадзоре официально уточнили, что у женщины диагностировали пневмонию неустановленной этиологии.

Карантинные ограничения в Иркутской области были сняты 8 октября. Губернатор региона Игорь Кобзев особо отметил, что пострадавшая была вовремя привита и имела устойчивый иммунитет к инфекциям, с которыми профессионально работала, а проведенные проверки не выявили никаких аварийных ситуаций в стенах научно-исследовательского института.

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