Атака впервые с начала СВО: в Югре призвали не снимать налет БПЛА и последствия ударов

ХМАО впервые с начала СВО подвергся атаке вражеских дронов, сообщает ugra-news.ru . В Сургутском районе, как сообщил губернатор, поврежден промышленный объект. В связи с этим власти напоминают о запрете снимать и выкладывать в интернет видео с пролетами беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Даже пятисекундный ролик может стать источником разведданных для противника.

Специалисты поясняют: сегодня враг активно использует OSINT — разведку на основе открытых источников. Аналитические центры обрабатывают любые доступные кадры, применяя программы распознавания местности и сопоставляя их со спутниковыми снимками высокого разрешения. Главным поставщиком таких данных нередко становятся обычные пользователи, желающие поделиться «редкими кадрами» в локальном чате.

Механизм превращения невинного видео в инструмент наведения удара пугающе прост. Достаточно, чтобы в кадр на долю секунды попал узнаваемый ориентир — угол дома, верхушка ТЭЦ, изгиб дороги или вывеска магазина. Алгоритмы мгновенно определяют геолокацию съемки вплоть до конкретного подъезда. Зная точку съемки, время публикации и направление камеры, противник рассчитывает траекторию полета дрона и выявляет участки, где радиоэлектронная борьба или ПВО работают слабее. Так случайный ролик фактически прокладывает безопасный маршрут для следующей волны беспилотников.

Особую опасность представляют кадры с работой систем ПВО. По словам экспертов, противник может с высокой точностью установить местоположение пусковых установок. Методика элементарна: по разнице между моментом вспышки на видео и моментом, когда до камеры доносится звук запуска ракеты, вычисляется расстояние до установки с учетом скорости звука — примерно 340 метров в секунду. Имея точку съемки и это расстояние, аналитики наносят на карту координаты комплекса с точностью до нескольких метров.

Последствия такой утечки могут быть катастрофическими. Уже через 10–15 минут после публикации ролика вскрытая позиция может подвергнуться удару. В результате гибнут расчеты ПВО, уничтожаются дорогостоящие комплексы, а в воздушном прикрытии города образуется опасная брешь. Следующий дрон, который пролетит через этот участок, уже некому будет сбить — и удар может прийтись по жилым кварталам.

Власти и эксперты подчеркивают: в условиях современных угроз телефон в руке очевидца — не просто средство фиксации, а потенциальное наводящее устройство. Желание получить лайки и почувствовать себя причастным к происходящему может обернуться непоправимыми потерями.

Жителей призывают: при звуках взрывов и работе ПВО не доставать смартфон, а включать холодный расчет. Молчание в сети сегодня — это прямой вклад в сохранение жизней военнослужащих и безопасность собственных семей. Если вы стали свидетелем опасной ситуации, не снимайте видео, а при необходимости сообщите о происшествии по номеру 112.