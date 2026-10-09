Первая тяжелая утрата: отряд «Барс-НН» потерял бойца при отражении атаки БПЛА

В ночь на 9 октября силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «Барс-НН» отразили атаку беспилотников на Нижегородскую область. При выполнении служебного долга погиб военнослужащий отряда «Барс-НН». Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МАХ-канал губернатора Глеба Никитина.

По словам главы региона, падение обломков нанесло инфраструктуре минимальный ущерб, а гражданские лица не пострадали. Однако отражение вражеской атаки не обошлось без потерь: погиб боец «Барс-НН».

Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав его героем, доблестным бойцом и настоящим мужчиной, защищавшим свою малую Родину. У военнослужащего остались жена и двое сыновей.

Губернатор пообещал, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку, а самому бойцу — должные почести. Он также поблагодарил весь отряд «Барс-НН», отметив, что это первая тяжелая утрата среди его бойцов. По словам Никитина, тем ценнее вклад нижегородцев, которые по зову сердца выходят на боевое дежурство и стоят на страже неба. Глава региона отдал дань уважения павшему герою и его товарищам.