Первая тяжелая утрата: отряд «Барс-НН» потерял бойца при отражении атаки БПЛА

Боец «Барс-НН» погиб при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

В ночь на 9 октября силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «Барс-НН» отразили атаку беспилотников на Нижегородскую область. При выполнении служебного долга погиб военнослужащий отряда «Барс-НН». Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МАХ-канал губернатора Глеба Никитина.

По словам главы региона, падение обломков нанесло инфраструктуре минимальный ущерб, а гражданские лица не пострадали. Однако отражение вражеской атаки не обошлось без потерь: погиб боец «Барс-НН».

Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав его героем, доблестным бойцом и настоящим мужчиной, защищавшим свою малую Родину. У военнослужащего остались жена и двое сыновей.

Губернатор пообещал, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку, а самому бойцу — должные почести. Он также поблагодарил весь отряд «Барс-НН», отметив, что это первая тяжелая утрата среди его бойцов. По словам Никитина, тем ценнее вклад нижегородцев, которые по зову сердца выходят на боевое дежурство и стоят на страже неба. Глава региона отдал дань уважения павшему герою и его товарищам.

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