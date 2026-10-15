Для выдворения медведя-водолаза из российского города стянули силовиков и охотников

Медведь переплыл Кондому и вышел на улицы кузбасского Таштагола

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/mouse_sonya]

В Таштаголе дикий медведь переплыл реку и забрел прямо к жилым кварталам. Хищника удалось выдворить за городскую черту, но территорию до сих пор прочесывают полицейские и охотники. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Зверя заметили неподалеку от жилой застройки. К решению проблемы подключились специалисты Минлескомплекса и охотхозяйства Кузбасса, Росгвардии, полиции и Госавтоинспекции. Совместная операция завершилась успешно: косолапого направили за пределы города.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства, медведь появился в районе улицы Партизанской, а затем преодолел водную преграду. По данным ведомства, это зверь среднего размера — он пришел со стороны Партизанской, переплыл реку Кондома, после чего его отогнали в сторону старой дороги на Спасск.

После встречи с незваным гостем специалисты усилили наблюдение за окрестностями Таштагола. Главная задача патрулей — не допустить повторного появления опасного животного рядом с людьми. По информации министерства, 16 октября к обследованию территории дополнительно привлекут две мобильные группы с собаками.

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