Пожар в Запрудне ликвидирован: что известно о масштабах ЧП

Согласно данным оперативных служб, в помещении на момент пожара находилось около 100 тонн алкоголя, площадь возгорания достигла 2500 кв. м (50×50 м).



К тушению привлекли 40 специалистов и 13 единиц техники. Экстренные службы прибыли оперативно и действовали согласованно: благодаря их работе пламя не перекинулось на соседние здания. На место происшествия оперативно выехали врип главы Талдомского округа Евгения Юрина и заместитель Сергей Молчанов.



Местным жителям напомнили о важности соблюдать правила пожарной безопасности, а также бережно относиться к себе и окружающим.