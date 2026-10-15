ЯНАО готовит жесткий ответ бродячим собакам: жители боятся выходить на улицу

«Ямал-Медиа»: схема ОСВВ не справляется с агрессивными собаками на улицах в ЯНАО

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В ЯНАО могут ввести экстраординарные меры для защиты людей от бродячих собак. Северяне больше не чувствуют себя в безопасности: животные сбиваются в стаи, а жители боятся отпускать детей в школу пешком. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа».

С проблемой столкнулась и жительница Анна Кириченко — она недавно пережила нападение и теперь проходит курс уколов от бешенства. Женщина надеется, что ситуация наконец сдвинется с мертвой точки. По ее словам, людям хочется просто спокойно гулять и провожать детей в школу без страха.

Проблема давно вышла за пределы одного района: стаи свободно перемещаются по Салехарду и другим городам округа. Схема ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат — работает уже шесть лет, но с агрессивными особями справляется не всегда. Именно поэтому власти и общественники заговорили о введении режима экстраординарной ситуации.

Смысл инициативы прост: если гуманные методы не дают результата, нужно разрешить крайние меры ради физической безопасности граждан. Подобные правовые механизмы уже применяются в 30 регионах России. В Салехарде сейчас идет открытое обсуждение — власти собирают мнения горожан и выясняют, готовы ли ямальцы поддержать жесткие, но необходимые решения.

Кроме того, на портале «Живем на Севере» запустили опрос среди жителей Ноябрьска. Горожан просят предложить идеи, как гуманно сократить количество бездомных собак на улицах и сделать их безопасными для людей.

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