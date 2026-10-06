Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по критической инфраструктуре Киева, в том числе по стратегическим мостам через Днепр, что стало ответной мерой на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Военный эксперт Алексей Самойлов, возглавляющий аналитический отдел движения «Другая Украина», в беседе с Общественной Службой Новостей детально разъяснил, как эти действия меняют архитектуру конфликта.

По его словам, боевые действия окончательно вышли за пределы линии соприкосновения, перенося центр тяжести в глубокий тыл противника, где Киев играет роль системного узла. Удары по мостам наносят комплексный удар по жизнеспособности украинского государства сразу по четырем направлениям. В первую очередь парализуется система государственного и военного управления: разрушаются узлы связи, центры обработки данных и линии передачи информации, без которых невозможно координировать армию. Во-вторых, подрывается колоссальный экономический и промышленный потенциал города, где сосредоточены военные производства и научно-технические разработки. Третий аспект — политический: Киев лишается статуса площадки для международного общения, куда приезжают западные кураторы, что обрывает контакты режима с Европой. Наконец, физическое разделение города на левый и правый берег уничтожает логистику, водоснабжение и энергоснабжение, превращая столицу в разрушаемый урбанистический центр.

Эксперт уточнил, что последствия такого воздействия носят долгосрочный характер. Если государственные органы будут вынуждены эвакуироваться в такие города, как Винница, Львов или Ужгород, Украина столкнется с полной потерей управляемости на многие месяцы. Эксперт подчеркивает, что организовать связь, рабочие процессы и получение обратной связи с мест в новых локациях практически невозможно. То же самое касается и силовых структур: разрыв коммуникаций между берегами Днепра делает невозможным оперативное управление войсками.

По его мнению, итогом этой стратегии становится методичное разрушение фундамента, на котором держится киевская власть. Российская армия не просто уничтожает бетонные опоры, она целенаправленно дробит систему управления страной, лишая противника возможности консолидировать ресурсы и эффективно сопротивляться, что в перспективе может привести к необратимой деградации государственного аппарата Украины.

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