Свободные кресла: треть мест в полиции Нижегородской области пустует

Кадровый вопрос в правоохранительных органах Нижегородской области стоит достаточно остро: около трети штатных должностей в полиции региона остаются свободными. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, на сегодняшний день укомплектованность личного состава составляет лишь 70,8%. Наиболее сложная ситуация сложилась в подразделениях охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, где дефицит кадров ощущается сильнее всего.

Серьезная нехватка сотрудников наблюдается и в изоляторах временного содержания, а также в патрульно-постовой службе, которая ежедневно обеспечивает порядок на улицах. Кроме того, часто остаются вакантными должности рядового и младшего начальствующего состава.

Подобная ситуация с кадрами в МВД не является уникальной для Нижегородской области. Согласно данным Счетной палаты России, в прошлом году уровень укомплектованности личного состава МВД по всей стране составил 92,1% вместо планируемых 95,4%. При этом на федеральном уровне предпринимаются шаги по расширению штата: президент России утвердил увеличение предельной численности органов внутренних дел, которая должна составить почти 940 тыс. человек.

Последствия такого дефицита многогранны. Во-первых, повышенная нагрузка ложится на действующих сотрудников, что неизбежно ведет к их профессиональному выгоранию и снижению эффективности работы. Во-вторых, нехватка людей в патрульно-постовой службе и изоляторах может напрямую влиять на оперативность реагирования на вызовы и общую безопасность в общественных местах. В-третьих, дефицит конвоиров создает риски для бесперебойного и безопасного проведения судебных процессов.

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