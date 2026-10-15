Россиянку осудили за пьяное убийство сожителя

Тулячка убила сожителя ударом ножа в грудь и получила срок

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Жительницу Тулы осудили на 8,5 года колонии строгого режима за убийство сожителя. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местную прокуратуру.

Трагедия разыгралась в Заречье в конце мая этого года. По данным тульского следкома, в квартире на улице Октябрьской между 30-летней местной жительницей и ее сожителем вспыхнул конфликт. В пылу ссоры женщина дважды ударила мужчину ножом в грудь. На следующий день он скончался в больнице.

В региональной прокуратуре уточнили, что пара отдыхала в компании и распивала спиртное, а ссора началась уже после ухода гостей. Суда тулячка дожидалась под стражей.

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