Россиянку осудили за пьяное убийство сожителя

Жительницу Тулы осудили на 8,5 года колонии строгого режима за убийство сожителя. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местную прокуратуру.

Трагедия разыгралась в Заречье в конце мая этого года. По данным тульского следкома, в квартире на улице Октябрьской между 30-летней местной жительницей и ее сожителем вспыхнул конфликт. В пылу ссоры женщина дважды ударила мужчину ножом в грудь. На следующий день он скончался в больнице.

В региональной прокуратуре уточнили, что пара отдыхала в компании и распивала спиртное, а ссора началась уже после ухода гостей. Суда тулячка дожидалась под стражей.