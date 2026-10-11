Россиянка выпрыгнула из такси на ходу, испугавшись странного водителя

История с поезжкой на такси в Тюмени едва не закончилась трагедией: местная жительница выскочила из салона автомобиля прямо во время движения, заподозрив водителя в недобрых намерениях. Поводом для отчаянного шага стало странное поведение таксиста, внезапное завершение заказа в приложении и отклонение от заданного маршрута. Об этом сообщает портал 72.ru.

По информации издания, девушка находилась в состоянии сильного стресса из-за экстренной госпитализации матери. Водитель сначала пытался поддержать разговор и успокоить пассажирку, но затем ситуативное общение приняло пугающий оборот. Сбавив ход, таксист внезапно уточнил у девушки, помнит ли она дорогу к дому, и досрочно нажал на кнопку «Завершить поездку» в рабочем терминале.

В этот же момент авто пропало с карты отслеживания, а из приложения пассажирки исчезли виртуальная кнопка SOS и возможность связаться со службой поддержки. Незнакомец тем временем продолжал заговаривать ей зубы и целенаправленно уводил машину в противоположную от нужного адреса сторону.

Опасаясь, что ее везут в неизвестном направлении, девушка улучила момент на запрещающем сигнале светофора, распахнула дверь и выбежала на проезжую часть. На улице перепуганной пассажирке пришли на помощь две прохожие женщины, которые успокоили ее и укрыли в безопасном месте. Вместе со случайными свидетелями пострадавшая набрала номер 112, а прибывший экипаж полиции оперативно опросил ее и принял официальное заявление.

Представители службы такси заявили, что передадут данные о поездке исключительно по официальному запросу правоохранительных органов. В настоящее время проверкой всех обстоятельств этого инцидента занимаются сотрудники полиции и регионального СК.