Длина важнее сложности: названы пароли, из-за которых легко взламывают аккаунты

Ежегодный список самых ненадежных паролей почти не меняется, и в этом кроется главная угроза. Первую строчку по-прежнему занимает «123456», следом идут «123456789», qwerty, password и их бесконечные вариации. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

Почему имена, даты рождения и слова из словаря оказываются первыми в списке подбора, эксперт объяснил просто: атакующие не перебирают все комбинации символов с нуля — это слишком долго. Вместо этого они используют словарные атаки: берут готовые списки популярных паролей и утечек, а затем применяют к ним правила замены. Если в пароле фигурируют имя пользователя, дата рождения или номер телефона, эти данные легко находятся в открытых источниках или соцсетях — атакующему остается лишь добавить их в список для проверки.

Котилевец сформулировал шесть правил, которые помогут защитить аккаунты. Главное — длина важнее сложности: пароль из 16 и более символов практически невозможно подобрать перебором, даже если он состоит из простых слов. Второе — используйте кодовые фразы вместо отдельных слов. Третье — не задействуйте личные данные: имена, даты рождения, клички питомцев и номера телефонов легко угадываются или лежат в открытом доступе.

Четвертое — забудьте про «хитрые» замены вроде «a» на «@» или «o» на «0». Эти приемы настолько распространены, что включены в каждый набор правил для словарных атак. Пятое — не используйте один и тот же пароль на разных сайтах: взлом одного сервиса поставит под удар все остальные аккаунты. Шестое — заведите менеджер паролей. Он создаст и сохранит уникальные случайные комбинации для каждого сервиса, а вам останется помнить только один мастер-пароль, заключил эксперт.