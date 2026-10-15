Беременную россиянку и ее спутника утащило в болото

Под Тюменью из болота вытащили беременную девушку и ее спутника

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В Тюменской области спасатели вытащили из болота пару, которая застряла там на автомобиле. Инцидент произошел 12 октября, сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на информацию ГКУ ТО «ТОСЭР».

В тот день тюменец вместе с беременной девушкой отправился в лес на машине. Маршрут оказался не по силам — автомобиль угодил в болото. Выбраться самостоятельно у пары не получилось, пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники ТОСЭР быстро установили местонахождение путешественников, добрались до места и эвакуировали их до ближайшего населенного пункта. С молодыми людьми все в порядке, медицинская помощь им не понадобилась.

В ТОСЭР напомнили: отправляясь в лес или на бездорожье, стоит заранее продумать маршрут, сообщить близким о своих планах и взять с собой заряженный телефон. Безопасность — в руках самих путешественников.

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