Российскую туристку и ее дочь избили на популярном курорте во Вьетнаме

Отдых в популярном вьетнамском отеле обернулся для туристки из Барнаула травмами и разбирательством, пишет «Газета.ру» . Екатерина заявила, что подверглась нападению со стороны других постояльцев Selectum Noa Resort Cam Ranh рядом с Нячангом. Видео, записанное у стойки регистрации, опубликовал Telegram-канал «112».

Инцидент, по рассказу россиянки, произошел в детской зоне. Ее дочь плескалась в бассейне, когда к ней пристал другой юный отдыхающий. Мальчик не просто задирал девочку — находясь в воде, он размахивал руками, а после прыгнул ей прямо на голову.

Екатерина попыталась уладить ситуацию, однако, по ее словам, столкнулась с агрессией со стороны родственниц обидчика — матери и бабушки. Женщина получила гематому под глазом, повреждения пальцев и ссадины. За помощью пришлось идти к медикам.

Отдельная претензия туристки — к персоналу курорта. Никакой реакции на случившееся, уверяет она, не последовало.

«Охраны нет. Менеджер абсолютно бездействует, ничего не предпринимает. Полицию вызывать они тоже отказываются», — возмутилась Екатерина.

Ранее эксперт предупредил туристов о рисках после нападения на ребенка на Бали.