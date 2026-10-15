Россиянин едва пережил ночь в болоте у старого кладбища

Кузбассовец увяз в болоте рядом со старым кладбищем

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В кузбасском Полысаеве вечерняя прогулка едва не обернулась трагедией: мужчина угодил в болото неподалеку от старого кладбища и не мог выбраться самостоятельно, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

На помощь отправились добровольцы РОССОЮЗСПАСа. Заболоченная местность заставила их тщательно прочесывать территорию, чтобы найти точное место, где находится мужчина. Вскоре его обнаружили и вытащили из трясины.

Погода стояла прохладная, так что риск переохлаждения был вполне реальным. Спасенного укутали в термоодеяло — это помогло стабилизировать его состояние. Убедившись, что жизни мужчины ничто не угрожает, добровольцы проводили его к дороге, где на безопасном расстоянии уже ждала скорая.

Медики забрали пострадавшего и увезли на обследование.

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