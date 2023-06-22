Депутат Мособлдумы ознакомился с работой пункта отбора граждан на военную службу в Балашихе

Член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной думы Тарас Ефимов ознакомился с работой Московского областного пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе.

«За короткий период, а центр начал работать в апреле, здесь удалось максимально быстро настроить работу по приему добровольцев. Я пообщался с будущими контрактниками, они отмечают самое важное преимущество пункта отбора — это комплексное предоставление услуг», — поделился Тарас Ефимов.

Отмечается, что областной депутат вместе с руководителем учебно-тренировочного комплекса, полковником запаса Сергеем Яковенко осмотрел пункт приема контрактников, медицинский блок, столовую, учебные классы и казармы.

По словам Сергея Яковенко, добровольцы приезжают в центр каждый день не только из Подмосковья, но и со всей России. Он добавил, что бойцы настроены серьезно и главная их мотивация — это служение и защита Родины.

Тарас Ефимов поблагодарил Сергея Яковенко и военных инструкторов за предоставленную возможность посещения центра подготовки и пожелал будущим контрактникам с честью нести военную службу и скорее возвращать домой к семьям.

Подробную информацию о работе Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8-495-990-77-77, на сайте или в чат-боте.