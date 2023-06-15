Десятилетний мальчик утонул в бассейне сауны в Новосибирске

Мальчик находился там без родителей. Он приехал в это место на день рождения своего друга.

Родители именинника решили устроить праздник для своего сына, сверстника погибшего. Они самостоятельно взялись присматривать за приглашенными в сауну детьми. В какой-то момент они обнаружили в бассейне одного из детей, он уже не подавал признаков жизни.

Об этом сообщили АиФ. По данным журналистов, трагедия произошла в сауне «Майами Бис», которая расположена в Октябрьском районе города, на улице Никитина. По факту гибели ребенка прокуратура проводит доследственную проверку. Ей предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, а в особенности выяснить все действия сотрудников этого заведения.